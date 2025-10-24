Санкции ЕС против дальневосточного бизнеса оказались не болезненными

В 19-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли, в частности, ПАО «Полюс», Evraz plc, ПАО «ДВМП», трейдинговое подразделение «ЛУКОЙЛа» в Дубае, ПАО «АвтоВАЗ» (и его руководитель Максим Соколов), судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне и ряд других. Большинство этих предприятий, ранее уже подпали под различные санкционные ограничения США и/или Великобритании. К примеру, FESCO была включена в британский список ещё в мае 2023 года.