Санкции ЕС против дальневосточного бизнеса оказались не болезненными

Соединённые Штаты и Евросоюз 23 октября объявили о введении новых ограничительных мер против России, затрагивающих прежде всего российские нефтяную, газовую сферы и банковский сектор. В санкционный список ЕС попало ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), головная компания Транспортной группы FESCO. Но на основную деятельность FESCO это вряд ли окажет серьезное давление, так как группа практически не работает на судоходных линиях с недружественными РФ государствами, сообщает ИА PrimaMedia.
В 19-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли, в частности, ПАО «Полюс», Evraz plc, ПАО «ДВМП», трейдинговое подразделение «ЛУКОЙЛа» в Дубае, ПАО «АвтоВАЗ» (и его руководитель Максим Соколов), судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне и ряд других. Большинство этих предприятий, ранее уже подпали под различные санкционные ограничения США и/или Великобритании. К примеру, FESCO была включена в британский список ещё в мае 2023 года.
«Санкции Евросоюза, введенные сегодня в отношении ПАО “ДВМП”, существенно не повлияют на основную деятельность группы, которая в первую очередь сосредоточена на внешнеторговых контейнерных перевозках с дружественными государствами, а также на внутрироссийских направлениях. Сервисы продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений», — прокомментировали в FESCO.
FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации «Росатом».
Евросоюз с 12 ноября 2025 года также вводит запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями: Альфа-банком, МТС-банком, Абсолют банком, банком «Земский» и НКО «Истина». Кроме того, в санкционный список ЕС попали белорусские Альфа-банк, Сбер банк, ВТБ, Белгазпромбанк, БелВЭБ, а также «дочка» ВТБ в Казахстане и филиал ВТБ в Шанхае.
Евросоюз включил в антироссийский санкционный пакет и особые экономические зоны, запретив новые сделки и создание совместных предприятий с их резидентами. В том числе под давление попали резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ).