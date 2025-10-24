Россияне нашли альтернативу длинным вкладам

Ограниченность альтернативных вариантов и закрытые внешние рынки дополнительно усиливают этот эффект. По мнению Чернова, приток инвестиций в паевые фонды будет ускоряться при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ. Наибольший эффект ожидается при ставке около 14−14,5% и доходностях по длинным депозитам не выше 12,5−13% во втором и третьем кварталах 2026 года.