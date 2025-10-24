Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ужесточение миграционной политики: как распределили квоты на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября, ФедералПресс. Правительство России утвердило квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в 2026 году. Общий объем квоты по стране сокращен в полтора раза — с 5,5 тысяч в текущем году до 3,8 тысяч в следующем.

Источник: Reuters

«Для Приморского края квота разрешений на временное проживание снижается до 30 разрешений, что стало закономерным итогом проводимой в последние годы взвешенной политики», — сообщает Агентство миграционной политики Приморского края.

Квота на разрешения временного проживания для иностранцев в России устанавливается ежегодно по представлению региональных властей. В Приморском крае наблюдается устойчивая тенденция к сокращению квоты: если в 2015 году она составляла 2200 разрешений, то к 2023 году уменьшилась до 150, в 2024 — до 80, а в 2025 — до 50.

Общее количество разрешений на временное проживание для иностранных граждан в Дальневосточном федеральном округе на 2026 год составит 245. Наибольшая квота среди субъектов ДФО установлена для Камчатского края — 50 разрешений.

По 30 разрешений смогут получить Хабаровский край, Сахалинская и Амурская области. Для Забайкальского края, Якутии и Еврейской автономной области установлены квоты по 15 разрешений, а для Магаданской области, Бурятии и Чукотки — по 10.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье перечень сфер экономики, закрытых для мигрантов, будет расширен более чем в два раза.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше