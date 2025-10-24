Ужесточение миграционной политики: как распределили квоты на Дальнем Востоке

«Для Приморского края квота разрешений на временное проживание снижается до 30 разрешений, что стало закономерным итогом проводимой в последние годы взвешенной политики», — сообщает Агентство миграционной политики Приморского края.
Квота на разрешения временного проживания для иностранцев в России устанавливается ежегодно по представлению региональных властей. В Приморском крае наблюдается устойчивая тенденция к сокращению квоты: если в 2015 году она составляла 2200 разрешений, то к 2023 году уменьшилась до 150, в 2024 — до 80, а в 2025 — до 50.
Общее количество разрешений на временное проживание для иностранных граждан в Дальневосточном федеральном округе на 2026 год составит 245. Наибольшая квота среди субъектов ДФО установлена для Камчатского края — 50 разрешений.
По 30 разрешений смогут получить Хабаровский край, Сахалинская и Амурская области. Для Забайкальского края, Якутии и Еврейской автономной области установлены квоты по 15 разрешений, а для Магаданской области, Бурятии и Чукотки — по 10.
