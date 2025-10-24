Ужесточение миграционной политики: как распределили квоты на Дальнем Востоке

Квота на разрешения временного проживания для иностранцев в России устанавливается ежегодно по представлению региональных властей. В Приморском крае наблюдается устойчивая тенденция к сокращению квоты: если в 2015 году она составляла 2200 разрешений, то к 2023 году уменьшилась до 150, в 2024 — до 80, а в 2025 — до 50.