В Приморье оштрафовали рыбный завод за нечитаемые маркировки на треске

Нарушение было обнаружено еще в конце августа, когда государственный инспектор проводил проверку в рыбном порту Владивостока. Во время ветеринарного контроля выяснилось, что маркировка на части продукции была нечитаемой. Из-за этого невозможно было сопоставить товар с сопроводительными документами, подтверждающими его качество и безопасность.