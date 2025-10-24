Ричмонд
В Приморье оштрафовали рыбный завод за нечитаемые маркировки на треске

Из-за этого невозможно было сопоставить товар с документами.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье Россельхознадзор оштрафовал камчатский рыбный завод за нарушение правил перевозки рыбы. Речь идет о крупной партии мороженой трески весом почти 20 тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Нарушение было обнаружено еще в конце августа, когда государственный инспектор проводил проверку в рыбном порту Владивостока. Во время ветеринарного контроля выяснилось, что маркировка на части продукции была нечитаемой. Из-за этого невозможно было сопоставить товар с сопроводительными документами, подтверждающими его качество и безопасность.

Это уже не первый случай, когда данный завод привлекают к ответственности за подобное нарушение. Так, 22 октября Россельхознадзор Приморского края рассмотрел административное дело и вынес постановление о штрафе в отношении рыбоконсервного завода.