В Приморье оштрафовали рыбный завод за нечитаемые маркировки на треске

В Приморье Россельхознадзор оштрафовал камчатский рыбный завод за нарушение правил перевозки рыбы. Речь идет о крупной партии мороженой трески весом почти 20 тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Нарушение было обнаружено еще в конце августа, когда государственный инспектор проводил проверку в рыбном порту Владивостока. Во время ветеринарного контроля выяснилось, что маркировка на части продукции была нечитаемой. Из-за этого невозможно было сопоставить товар с сопроводительными документами, подтверждающими его качество и безопасность.
Это уже не первый случай, когда данный завод привлекают к ответственности за подобное нарушение. Так, 22 октября Россельхознадзор Приморского края рассмотрел административное дело и вынес постановление о штрафе в отношении рыбоконсервного завода.