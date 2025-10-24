Три красноярских ресторана стали лучшими в Сибири

В Красноярске подвели итоги главной ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2025. Эксперты и критики назвали 50 лучших ресторанов Сибири. Из них 18 — из Красноярска.
Тройку лидеров заняли заведения из Красноярска. Победителем 2025 года стал ресторан «Чешуя». Второе место досталось заведению Tunguska, третье — SADKO. На четвертом месте оказался красноярский ресторан 0.75 Please.
Также в топ-10 вошли рестораны Skopin и «Коробок» из Новосибирска — 5 и 6 место соответственно, Hello Wine из Красноярска — 7 место, «Лес и степь» из Братска — 8 место, «Нарым» из Томска — 9 место. Замыкает десятку лидеров «Ламу» из Иркутска.
Кроме того, на премии были и спецноминации. Большую часть из них также забрали красноярцы.
«Шеф-поваром года» стал бренд-шеф Berrywood Family Михаил Михайлов, а «Официантом года» — Владимир Липецкий из SADKO.
В спецноминации «Шеф-кондитер года» победила красноярка Елена Тропина, бренд-кондитер сети Berrywood Family.
«Выбором СМИ» оказался ресторан SADKO, а «Рестораном с лучшей пивной картой» — Jil.
В премьерной номинации «Женщина шеф-повар года» победила Наталья Крупеня из Новосибирска, шеф-повар ресторанов #СибирьСибирь и «Жерарня». «Лучшим сомелье» стал Эмиль Розеншток из новосибирского ресторана Skopin. Спецноминацию «Бар года» забрал иркутский humble. Social club+bar.
Кстати, корреспонденты побывали на церемонии подведения итогов. Посмотрите, как это было.
Итоги Всероссийской премии WHERETOEAT RUSSIA подведут весной 2026 года. За звание лучших смогут побороться все заведения, вошедшие в топ-50 лучших в своем регионе.