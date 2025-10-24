Три красноярских ресторана стали лучшими в Сибири

Также в топ-10 вошли рестораны Skopin и «Коробок» из Новосибирска — 5 и 6 место соответственно, Hello Wine из Красноярска — 7 место, «Лес и степь» из Братска — 8 место, «Нарым» из Томска — 9 место. Замыкает десятку лидеров «Ламу» из Иркутска.