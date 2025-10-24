Где можно купить говядину по ценам 2023 года в Казахстане, рассказали аналитики

Стоимость говядины оказалась одной из главных тем осенью 2025 года в Казахстане. По данным официальной статистики, на 14 октября «социальная» лопаточно-грудная часть говядины стоила в среднем на 26,5% дороже, чем год назад.
Аналитики Telegram-канала Saudata отмечают, что, несмотря на стабильное подорожание за последние три года, в некоторых регионах страны в сентябре цены как бы оставались «замороженными» на уровне трехлетней давности. Исследование опирается на данные, собранные по торговым точкам, которые предоставляют фискальные данные.
Напомним, что Казахстан попал в топ стран с самой дешевой говядиной, несмотря на ее подорожание. В 2023 году средняя цена на говяжьи ребра держалась в районе 2,5−3,3 тыс. тенге за кг. В 2024 году она уже составляла 2,8−3,4 тыс. тенге, а в 2025 году — более 3,6 тыс. тенге, достигая пика свыше 4 тыс. тенге к сентябрю.
Объемы продаж на торговую точку постепенно снижаются, что отражает изменение покупательского поведения: казахстанцы покупают меньше мяса, но при этом платят за него больше. Это отражает отрицательную ценовую эластичность спроса: при росте цены объемы снижаются.
Региональный разрыв: чем южнее и восточнее, тем дороже. Некоторые регионы страны сохраняли цены «замороженными» на начало октября. Это относится к Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областям, где стоимость килограмма мяса была ниже либо равна 3,5 тыс. тенге.
Ценовая картина по регионам демонстрирует значительный разрыв в стоимости говядины — чем южнее, тем выше оказались цены. В Алматы, Восточно-Казахстанской области и области Жетісу цены выше среднего — свыше 4,8−5 тыс. тенге за кг.
Разница между регионами в цене на говядину достигает почти двух тысяч тенге за килограмм. В 2025 году рост цен коснулся всех областей: даже в «дешевых» регионах стоимость подтянулась к отметке 3−3,5 тыс. тенге, а в «дорогих» вплотную приблизилась к 5 тыс. тенге.