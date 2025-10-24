Где можно купить говядину по ценам 2023 года в Казахстане, рассказали аналитики

Напомним, что Казахстан попал в топ стран с самой дешевой говядиной, несмотря на ее подорожание. В 2023 году средняя цена на говяжьи ребра держалась в районе 2,5−3,3 тыс. тенге за кг. В 2024 году она уже составляла 2,8−3,4 тыс. тенге, а в 2025 году — более 3,6 тыс. тенге, достигая пика свыше 4 тыс. тенге к сентябрю.