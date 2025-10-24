В Шарыпове вейп-шоп оштрафовали на 150 тысяч за отсутствие маркировки на товаре

В магазине сотрудники обнаружили нарушения при реализации никотинсодержащей продукции: на полках находилась жидкость для электронных сигарет без штрихового кода Data Matrix. Кроме того, продавец не был зарегистрирован в системе мониторинга товаров «Честный знак» в качестве участника.