В Шарыпове вейп-шоп оштрафовали на 150 тысяч за отсутствие маркировки на товаре

В Красноярском крае предпринимателя оштрафовали за продажу немаркированной никотиновой продукции.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шарыпово вейп-шоп «Базыр» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие маркировки на товаре. Торговую точку проверили специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В магазине сотрудники обнаружили нарушения при реализации никотинсодержащей продукции: на полках находилась жидкость для электронных сигарет без штрихового кода Data Matrix. Кроме того, продавец не был зарегистрирован в системе мониторинга товаров «Честный знак» в качестве участника.

На товар общей стоимостью 88 500 рублей наложили арест. На владельца вейп-шопа завели дело об административном правонарушении.

В итоге суд постановил оштрафовать индивидуального предпринимателя, а товар — конфисковать.