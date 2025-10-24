В Шарыпове вейп-шоп оштрафовали на 150 тысяч за отсутствие маркировки на товаре

В городе Шарыпово вейп-шоп «Базыр» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие маркировки на товаре. Торговую точку проверили специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
В магазине сотрудники обнаружили нарушения при реализации никотинсодержащей продукции: на полках находилась жидкость для электронных сигарет без штрихового кода Data Matrix. Кроме того, продавец не был зарегистрирован в системе мониторинга товаров «Честный знак» в качестве участника.
На товар общей стоимостью 88 500 рублей наложили арест. На владельца вейп-шопа завели дело об административном правонарушении.
В итоге суд постановил оштрафовать индивидуального предпринимателя, а товар — конфисковать.