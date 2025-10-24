В Новосибирске утвердили новую схему размещения киосков и павильонов

Документ определяет конкретные адреса, типы объектов, их площадь, владельцев, а также режим работы — круглогодичный или сезонный. Постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.
Новая схема заменила предыдущие правила, действовавшие с 2019 года. В перечень вошли стационарные павильоны, киоски, а также места для передвижных торговых точек — тележек и автофургонов.
Кроме того, документ регулирует размещение вендинговых автоматов и сезонной торговли — в том числе ёлочных базаров и точек продажи овощей и фруктов.