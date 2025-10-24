Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске утвердили новую схему размещения киосков и павильонов

Мэрия Новосибирска утвердила обновлённую схему размещения нестационарных торговых объектов — киосков, павильонов и других временных точек продаж.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Документ определяет конкретные адреса, типы объектов, их площадь, владельцев, а также режим работы — круглогодичный или сезонный. Постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Новая схема заменила предыдущие правила, действовавшие с 2019 года. В перечень вошли стационарные павильоны, киоски, а также места для передвижных торговых точек — тележек и автофургонов.

Кроме того, документ регулирует размещение вендинговых автоматов и сезонной торговли — в том числе ёлочных базаров и точек продажи овощей и фруктов.