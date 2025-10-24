142 810 тенге в среднем: из чего состоит государственная пенсия в Казахстане

В эту сумму на самом деле входят две выплаты: базовая пенсионная выплата — 47 561 тенге; солидарная выплата — 95 249 тенге. Базовая положена всем гражданам, а солидарная, или как ее еще называют «выплатой по возрасту», только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года. Следует учесть, что в будущем казахстанцы перестанут получать солидарную выплату.