142 810 тенге в среднем: из чего состоит государственная пенсия в Казахстане

Пенсионная система в Казахстане является многоступенчатой. Граждане получают выплаты из республиканского бюджета, а также из собственных накоплений, если они имеются. Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 октября 2025 года средний размер государственной пенсии составил 142 810 тенге.
В эту сумму на самом деле входят две выплаты: базовая пенсионная выплата — 47 561 тенге; солидарная выплата — 95 249 тенге. Базовая положена всем гражданам, а солидарная, или как ее еще называют «выплатой по возрасту», только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года. Следует учесть, что в будущем казахстанцы перестанут получать солидарную выплату.
Ожидается, что ее заменят выплаты из накоплений, которые сейчас формируются обязательными пенсионными взносами работодателей (ОПВР). Отметим также, что, согласно данным Минтруда на 1 октября в стране насчитывалось порядка 2,51 млн пенсионеров. Всего им было выплачено почти 3,2 трлн тенге: на базовую пенсию — 1,2 трлн тенге; на солидарную пенсию — более 2,1 трлн тенге.