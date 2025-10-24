Стало известно о возможном исключении дочки «Роснефти» из новых санкций США

Министерство экономики Германии ранее продлило срок внешнего управления активами «Роснефти» в стране — компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH — до 10 марта 2026 года. Решение принято на основании закона об энергобезопасности, что позволяет Федеральному сетевому агентству сохранять контроль над этими структурами и их долями в трёх нефтеперерабатывающих заводах: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.