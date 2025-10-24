Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дочерние компании «Роснефти», находящиеся под внешним управлением немецкого правительства, скорее всего, не попадут под действие новых антироссийских санкций, введённых администрацией президента США Дональда Трампа.
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе он подчеркнул, что рассчитывает на соответствующее исключение и намерен обсудить этот вопрос с Вашингтоном.
Министерство экономики Германии ранее продлило срок внешнего управления активами «Роснефти» в стране — компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH — до 10 марта 2026 года. Решение принято на основании закона об энергобезопасности, что позволяет Федеральному сетевому агентству сохранять контроль над этими структурами и их долями в трёх нефтеперерабатывающих заводах: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.
Новый пакет американских санкций затронул «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние компании. Однако, как подчеркнул Мерц, немецкие подразделения, находящиеся под государственным управлением, выполняют важную роль в обеспечении стабильности внутреннего рынка энергоресурсов Германии, поэтому должны быть освобождены от рестрикций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что новые меры Минфина США не создадут значительных проблем для российской экономики, поскольку страна уже выработала устойчивый иммунитет к санкционному давлению. Вместе с тем, по её словам, такие шаги со стороны Вашингтона носят контрпродуктивный характер и лишь осложняют перспективы урегулирования ситуации вокруг Украины.
