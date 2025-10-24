Власти Прикамья рассказали о новом этапе расселения аварийных домов

В Пермском крае завершили программу по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного в период с января 2012 по январь 2017 года. По состоянию на 1 октября в регионе расселили 49,7 тыс. кв. метров, переселили 3,5 тыс. человек. Это 65% от запланированного на этот год показателя. Переселение завершат до конца года.