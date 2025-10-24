Власти Прикамья рассказали о новом этапе расселения аварийных домов

Правительство Пермского края приняло решение о расселении домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Краевые власти разработали новую адресную программу. В ближайшие шесть лет из аварийного жилья планируют переселить 24 тыс. человек.
Для расселения аварийных домов до 2031 года применят три источника финансирования -средства Фонда развития территорий, региональный и муниципальный бюджеты. В краевом Минстрое дополнили, что также планируется привлечь более 7 млрд руб. из внебюджетных источников в ходе реализации проектов по КРТ жилой застройки.
За счет средств инвесторов краевые власти ликвидируют более 63 тыс. кв. метров аварийного жилья. Дополнительно на расселение аварийного жилого фонда направят средства застройщиков, полученные с торгов по проектам жилой застройки.
В сентябре этого года Пермский край получил 1,27 млрд руб. федерального софинансирования на первый этап расселения аварийных домов по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Финансирование поступило в муниципальные образования Прикамья в полном объеме.
В Пермском крае завершили программу по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного в период с января 2012 по январь 2017 года. По состоянию на 1 октября в регионе расселили 49,7 тыс. кв. метров, переселили 3,5 тыс. человек. Это 65% от запланированного на этот год показателя. Переселение завершат до конца года.
Ранее стало известно о дополнительных 1,5 млрд руб. на расселение аварийного жилья за счет механизма КРТ.