Депутат Аксененко: справка о дееспособности станет обязательной при сделках с жильем

Он сослался на сообщения о том, что пенсионерка спустя пять лет отсудила у покупателя квартиру, предоставив медицинскую справку с диагнозом, подтверждающую, что на момент совершения сделки она была недееспособна. В 2019 году пенсионерка продала квартиру за 5 млн рублей. Спустя шесть лет, в 2025-м, она подала иск, заявив, что на момент сделки не осознавала свои действия. Суд признал ее доводы убедительными: право собственности вернули женщине, а покупатель остался и без жилья, и без уплаченных средств. Между тем новый владелец успел вложить в ремонт около 1 млн рублей. Кассационную жалобу рассматривать не стали — у истицы есть медицинское заключение с диагнозом, подтверждающим ее состояние.