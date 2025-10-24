Какие преимущества у нового кроссовера Omoda C7

Москвич Дмитрий работает инженером-экологом в одной из крупных российских нефтегазодобывающих компаний. Сейчас из-за работы он проживает в Тюмени. По его словам, подход к выбору автомобиля у него был сугубо аналитический. Особенно важным условием при покупке машины для него так же был уровень комфорта, поскольку он часто ездит на автомобиле из Тюмени в Москву и обратно.