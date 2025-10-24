Радий Хабиров поздравил ветеранов и сотрудников «Башавтотранса»

«В компании работает более пяти тысяч человек, из которых более 2200 водителей. Ежедневно автобусы предприятия выполняют более девяти тысяч рейсов, перевозя более 400 тысяч пассажиров по городским, пригородным, междугородным и межрегиональным маршрутам. Подвижной состав предприятия с 2019 года обновился на 1519 единиц автобусов различного класса, на сумму свыше 13 млрд рублей», — отметил Радий Хабиров.