24 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил ветеранов и сотрудников «Башавтотранса» с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Руководитель республики отметил, что «Башавтотранс» входит в первую тройку крупнейших в стране по количеству подвижного состава, численности работников и объему пассажирских перевозок.
Пассажиропоток «Башавтотранса» увеличился в полтора раза до 120 млн пассажиров в год.
«В компании работает более пяти тысяч человек, из которых более 2200 водителей. Ежедневно автобусы предприятия выполняют более девяти тысяч рейсов, перевозя более 400 тысяч пассажиров по городским, пригородным, междугородным и межрегиональным маршрутам. Подвижной состав предприятия с 2019 года обновился на 1519 единиц автобусов различного класса, на сумму свыше 13 млрд рублей», — отметил Радий Хабиров.
Глава региона особо отметил вклад «Башавтотранса» в поддержку участников специальной военной операции.
«Вы обеспечиваете доставку наших бойцов, перевозите гуманитарные грузы. Сердечное вам за это спасибо», — сказал Радий Хабиров.
Отметим, что с 2022 года «Башавтотранс» перевез в общей сложности 97 тысяч военнослужащих и более двух тысяч человек работников медицинской, дорожной и строительной отрасли.
Всего «Башавтотранс» обслуживает семь городских округов и 32 муниципальных района республики по 609 маршрутам.
Радий Хабиров выразил благодарность сотрудникам предприятия за напряженный и ответственный труд, пожелал им крепкого здоровья, безопасных дорог и новых профессиональных успехов.
Глава региона вручил лучшим работникам «Башавтотранса» государственные награды республики.