Где в Крыму есть бензин

«Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым», — написал он в своем Telegram.
Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.
В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.