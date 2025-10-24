Ричмонд
Где в Крыму есть бензин

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Купить бензин в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым», — написал он в своем Telegram.

Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.

В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.

