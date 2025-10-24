Завершаются работы на двух участках дороги Тайшет — Чуна — Братск

Кроме того, сейчас приводят в нормативное состояние еще три участка автодороги. Работы на них переходящие, их завершат в следующем году. В Чунском районе идет реконструкция участка со 82 по 89 км. Специалисты уложили там водопропускные трубы и верхний слой основания. Начата реконструкция трех железобетонных мостов. На них установили опоры и пролетные балки. В следующем году на всем участке уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения.