Завершаются работы на двух участках дороги Тайшет — Чуна — Братск

Их общая протяженность составляет 13 км. Работы начали в 2024 году, завершить планируют до конца этого года. Ремонт проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На это из федерального и областного бюджетов в 2025 году направили 331,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Автодорога Тайшет — Чуна — Братск входит в опорную сеть России. Она позволяет добраться со стороны Тайшета и западных регионов страны в Братск, минуя Тулун, что значительно сокращает время в пути. Ежегодно этапами проводим работы по восстановлению отдельных участков дороги. Работы на данной автодороге являются самыми масштабными в регионе. Их ведут на пяти участках общей протяженностью 47 километров и четырех мостах. Два участка введут в эксплуатацию в этом году, остальные объекты — в 2026 году», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
В Братском районе на участке с 215 по 220 км проводят капитальный ремонт. Его начали в прошлом году. Специалисты провели водоотведение, уложив две водопропускные трубы, обустройство кюветов и укрепление обочин. Для остановки автобусов оборудовали два заездных кармана. На всем участке уложили асфальтобетонное покрытие. Сейчас идут работы в границах села Турма. Там ведут обустройство тротуаров, затем установят остановочные павильоны, сделают освещение.
В Чунском районе на участке с 93 по 101 км завершается ремонт. На участке восстановили водопропускные трубы, уложили асфальтобетонное покрытие. Вскоре установят ограждение и дорожные знаки. Также в этом году завершен ремонт моста через реку Джидыкан на 93 км автодороги Тайшет — Чуна — Братск в Чунском районе.
Кроме того, сейчас приводят в нормативное состояние еще три участка автодороги. Работы на них переходящие, их завершат в следующем году. В Чунском районе идет реконструкция участка со 82 по 89 км. Специалисты уложили там водопропускные трубы и верхний слой основания. Начата реконструкция трех железобетонных мостов. На них установили опоры и пролетные балки. В следующем году на всем участке уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения.
В Тайшетском районе на участке с 31 по 45 км и в Чунском районе на отрезке со 101 по 113 км ведут ремонт. Там уложили водопропускные трубы, частично уложили асфальтобетонное покрытие, на каждом участке оборудовали по два остановочных пункта. В следующем году специалисты завершат укладку асфальтобетонного покрытия, установят дорожные знаки, нанесут разметку.
В дополнение к этому продолжаются работы по реконструкции мостового перехода через суходол на 32 км автодороги.