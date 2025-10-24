Компании из Татарстана попали под новые санкции Евросоюза

В этот же список попали еще восемь российских компаний из различных отраслей, включая логистику, промышленное производство и микроэлектронику. Эти организации расположены в Перми, Воронежской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Среди них — ООО «Микродрайв» (Пермь), ООО ОКБМ (Воронежская область), ООО «Битван» (Челябинская область), ООО «Микросан» (Новосибирск), ООО «Радиофид Системы» (Санкт-Петербург), АО «МИКРОЭМ», ООО «ЕвроИндустрия» (Санкт-Петербург) и ООО «Транзит» (Владивосток). Все компании были добавлены в санкционные списки 24 октября.