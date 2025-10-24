Ричмонд
Компании из Татарстана попали под новые санкции Евросоюза

В этом же списке оказались еще восемь российских организаций.

Источник: Комсомольская правда

ООО «Морган» из Татарстана было включено в 19-й пакет санкций Евросоюза, согласно постановлению Совета ЕС.

Казанский «Ядран-Групп» и Global Forwarding из Набережных Челнов также включены в санкционный список. Еще под ограничения попали завод «Соллерс-Алабуга», татарстанские особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис».

В этот же список попали еще восемь российских компаний из различных отраслей, включая логистику, промышленное производство и микроэлектронику. Эти организации расположены в Перми, Воронежской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Среди них — ООО «Микродрайв» (Пермь), ООО ОКБМ (Воронежская область), ООО «Битван» (Челябинская область), ООО «Микросан» (Новосибирск), ООО «Радиофид Системы» (Санкт-Петербург), АО «МИКРОЭМ», ООО «ЕвроИндустрия» (Санкт-Петербург) и ООО «Транзит» (Владивосток). Все компании были добавлены в санкционные списки 24 октября.

Напомним, в Татарстане половине гостиничного бизнеса грозят санкции. Штрафы для юрлиц составят от 300 до 450 тысяч рублей.

