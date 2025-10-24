Выяснилось, когда камеры начнут автоматически проверять ОСАГО в РФ

В России планируют запустить автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО с помощью камер дорожного движения в октябре 2026 года.
Как сообщили «Известия» со ссылкой на источники в страховой сфере, техническая база проекта уже создана, но требуется доработка системы МВД «Паутина», объединяющей программное обеспечение комплексов фото- и видеофиксации по всей стране. Развитие этой платформы осуществляется в рамках трёхлетнего госконтракта, срок исполнения которого завершается именно к октябрю 2026 года.
Пилотный проект по проверке автостраховок через камеры может стартовать уже в ближайшие месяцы. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что первыми регионами-участниками станут Москва, Санкт-Петербург и Чувашия. На этапе испытаний автоматическая проверка будет применяться выборочно — только к тем автомобилям, которые зафиксированы камерами при других нарушениях правил дорожного движения.
В Российском союзе автостраховщиков подтвердили, что пилотный режим планируется запустить до конца 2025 года. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина, и должна быть полностью внедрена к 1 ноября 2025 года.
Сейчас за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, однако уже с 1 января 2026 года за повторное нарушение водителям грозит повышенный штраф — от трёх до пяти тысяч рублей. По мнению экспертов, внедрение автоматизированной системы поможет значительно сократить число автомобилистов, ездящих без страховки, и повысит дисциплину на дорогах.
