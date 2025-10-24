Выяснилось, когда камеры начнут автоматически проверять ОСАГО в РФ

Пилотный проект по проверке автостраховок через камеры может стартовать уже в ближайшие месяцы. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что первыми регионами-участниками станут Москва, Санкт-Петербург и Чувашия. На этапе испытаний автоматическая проверка будет применяться выборочно — только к тем автомобилям, которые зафиксированы камерами при других нарушениях правил дорожного движения.