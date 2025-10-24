Германия выступила против передачи замороженных активов РФ Украине

Немецкое издание Tagesschau сообщило, что Германия также выражает сомнение в плане использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
По итогам саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран решили отложить обсуждение механизма так называемого «репарационного кредита» как минимум до декабря. В принятой декларации отмечается, что российские средства должны оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, причинённый войной.
Однако документ, как подчеркивает СМИ, оказался значительно мягче первоначальных планов. Против предложения о выдаче Киеву «репарационного кредита» выступает не только Бельгия, где сосредоточена большая часть российских активов, но и Германия, в деловых кругах которой усиливаются опасения по поводу последствий подобного шага.
Председатель Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отметил, что именно Германия рискует понести наибольшие потери в случае реализации этой инициативы, поскольку немецкие инвестиции в Россию превышают вложения любой другой страны. По его словам, под угрозой могут оказаться активы на сумму около 100 миллиардов евро.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита заявил, что российские активы пока останутся замороженными. Он подчеркнул, что для использования этих средств в качестве основы кредита Украине существуют серьёзные юридические и политические сложности, требующие дополнительного анализа. Лидеры стран Евросоюза договорились продолжить совместную работу над решением вопроса и вернуться к обсуждению в конце года.
Tagesschau уточняет, что Еврокомиссия должна представить конкретные предложения по «репарационному кредиту» до следующего саммита ЕС, запланированного на 18 декабря.
