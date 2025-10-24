Германия выступила против передачи замороженных активов РФ Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита заявил, что российские активы пока останутся замороженными. Он подчеркнул, что для использования этих средств в качестве основы кредита Украине существуют серьёзные юридические и политические сложности, требующие дополнительного анализа. Лидеры стран Евросоюза договорились продолжить совместную работу над решением вопроса и вернуться к обсуждению в конце года.