Иран приценивается к калининградскому зерну

Делегация минсельхоза исламской республики посетила предприятия отрасли в регионе.

Источник: Клопс.ru

Делегация министерства сельскохозяйственного джихада Ирана посетила Калининградскую область. Гости посмотрели, как в регионе происходит фитосанитарный контроль, проверка качества и безопасности зерна, а также контроль остаточного содержания пестицидов. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Во время визита иранцы познакомились с процессом отгрузки зерна на предприятии, занимающимся экспортом, хранением, перевалкой и переработкой зерновых и масличных культур.

Из-за американских санкций отправку груза из Китая в Калининград задержали на 40 дней.