Иран приценивается к калининградскому зерну

Делегация министерства сельскохозяйственного джихада Ирана посетила Калининградскую область. Гости посмотрели, как в регионе происходит фитосанитарный контроль, проверка качества и безопасности зерна, а также контроль остаточного содержания пестицидов. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.