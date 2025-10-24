Иран приценивается к калининградскому зерну

Делегация министерства сельскохозяйственного джихада Ирана посетила Калининградскую область. Гости посмотрели, как в регионе происходит фитосанитарный контроль, проверка качества и безопасности зерна, а также контроль остаточного содержания пестицидов. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Во время визита иранцы познакомились с процессом отгрузки зерна на предприятии, занимающимся экспортом, хранением, перевалкой и переработкой зерновых и масличных культур.
Из-за американских санкций отправку груза из Китая в Калининград задержали на 40 дней.