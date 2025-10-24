Второй опытный образец самолёта Як-130М собрали в Иркутске

IrkutskMedia, 24 октября. В Иркутске инженеры компании «Яковлев» собрали второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М в рамках опытно-конструкторских работ. Корпус авиатранспорта окрасили в традиционный для российской авиации пиксельный камуфляж. В телеграм-канале (18+) «Объединенной авиастроительной корпорации» сообщили, что скоро самолёт будет проходить наземные и летные испытания. Инженеры параллельно собирают третий борт.
На Иркутском авиационном заводе недавно построили и направили на наземные и лётные испытания первый опытный образец самолёта Як-130М.
«Як-130М разработан на основе анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Создание легких боевых самолетов на основе учебно-боевых машин соответствует мировым тенденциям развития военной авиации», — отметил заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов.
Як-130М инженеры создают на базе Як-130. Характеристики этого борта позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Модернизацию проводят с целью расширения боевых возможностей самолета. Обновлённый борт можно будет вооружить ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
Благодаря внедрению новых бортовых систем, Як-130М можно будет использовать в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. На самолет установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130» и комплекс средств связи КСС-130.
Напомним, что на Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец модернизированного учебно-боевого самолёта Як-130М. Машину направили на наземные испытания для проверки новых систем и подготовки к первому полёту. Разработка ведётся в рамках опытно-конструкторских работ Объединённой авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех.