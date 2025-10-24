Второй опытный образец самолёта Як-130М собрали в Иркутске

IrkutskMedia, 24 октября. В Иркутске инженеры компании «Яковлев» собрали второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М в рамках опытно-конструкторских работ. Корпус авиатранспорта окрасили в традиционный для российской авиации пиксельный камуфляж. В телеграм-канале (18+) «Объединенной авиастроительной корпорации» сообщили, что скоро самолёт будет проходить наземные и летные испытания. Инженеры параллельно собирают третий борт.