Жители дома в Искитиме жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

По словам жильцов, проблемы начались после сдачи в эксплуатацию соседнего дома по адресу 245/4 в 2024 году. В теплосетях и ЖЭУ объяснили, что недостаток давления в системе отопления связан со строительством нового дома. Им сказали, что параметры в котельной не будут повышены, пока не наступят морозы. Однако уже в конце октября температура на улице опускается ниже нуля.