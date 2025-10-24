Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители дома в Искитиме жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

Жильцы дома по адресу улица Советская, 245/3 в Искитиме обратились к администрации города с жалобой на регулярное отсутствие горячей воды и отопления, пишет Весь Искитим.

Источник: Сиб.фм

По словам жильцов, проблемы начались после сдачи в эксплуатацию соседнего дома по адресу 245/4 в 2024 году. В теплосетях и ЖЭУ объяснили, что недостаток давления в системе отопления связан со строительством нового дома. Им сказали, что параметры в котельной не будут повышены, пока не наступят морозы. Однако уже в конце октября температура на улице опускается ниже нуля.

Жильцы недоумевают, почему администрация раньше согласовала строительство девятиэтажки рядом с их домом. В коммунальных службах посоветовали установить водонагреватели, так как вопрос с горячей водой и отоплением в ближайшее время не будет решен.

В доме проживают семьи с маленькими детьми, пожилые люди и инвалиды 1 группы, поэтому ситуация вызывает особую тревогу. Жители уже отправили обращения в прокуратуру и составили письмо президенту Путину.

Редакция сайта «Весь Искитим» направит запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска получил представление прокуратуры из-за проблем с отоплением.