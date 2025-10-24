Жители дома в Искитиме жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

По словам жильцов, проблемы начались после сдачи в эксплуатацию соседнего дома по адресу 245/4 в 2024 году. В теплосетях и ЖЭУ объяснили, что недостаток давления в системе отопления связан со строительством нового дома. Им сказали, что параметры в котельной не будут повышены, пока не наступят морозы. Однако уже в конце октября температура на улице опускается ниже нуля.
Жильцы недоумевают, почему администрация раньше согласовала строительство девятиэтажки рядом с их домом. В коммунальных службах посоветовали установить водонагреватели, так как вопрос с горячей водой и отоплением в ближайшее время не будет решен.
В доме проживают семьи с маленькими детьми, пожилые люди и инвалиды 1 группы, поэтому ситуация вызывает особую тревогу. Жители уже отправили обращения в прокуратуру и составили письмо президенту Путину.
