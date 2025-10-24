Власти утвердят проект новой трамвайной ветки в центре Екатеринбурга

Это следует из документов, размещенных на официальном портале горадминистрации. Поступило от участников всего семь предложений. В основном они касались проекта застройки прилегающих территорий. Пара замечаний касалась нехватки мест в школах и детских садах — в мэрии пообещали учесть этот момент при планировании территории.
Еще один участник обсуждений попросил благоустроить участок на углу улиц Тверитина и Белинского, создав здесь расширенную пешеходную зону. В администрации города ответили, что сейчас это не представляется возможным.
Против проекта строительства моста и новой трамвайной ветки замечаний не поступало. Новая ветка будет проложена от улицы Луначарского до улицы 8 Марта по улице Большакова. Тем же проектом предусмотрено создание четырехполосной дороги по улице Большакова, на отрезке от Луначарского до Белинского, и расширение самой улицы Луначарского.
ЕАН писал, что о планах построить в этом квартале трамвайную ветку стало известно еще в 2020 году, когда горожанам предлагался для обсуждения проект застройки территории в районе русла реки Исети — Белинского — Большакова — Фурманова. Тогда заявлялось, что электротранспорт будет ходить со стороны Луначарского по улице Большакова, которая будет продлена от перекрестка с Белинского до улицы Луначарского. При этом по Большакова обустроят мост через Исеть. Однако участникам общественных обсуждений эта идея не понравилась. Вместо трамвайной линии они предложили отдать свободное пространство под автомобильную дорогу.