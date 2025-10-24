Власти утвердят проект новой трамвайной ветки в центре Екатеринбурга

ЕАН писал, что о планах построить в этом квартале трамвайную ветку стало известно еще в 2020 году, когда горожанам предлагался для обсуждения проект застройки территории в районе русла реки Исети — Белинского — Большакова — Фурманова. Тогда заявлялось, что электротранспорт будет ходить со стороны Луначарского по улице Большакова, которая будет продлена от перекрестка с Белинского до улицы Луначарского. При этом по Большакова обустроят мост через Исеть. Однако участникам общественных обсуждений эта идея не понравилась. Вместо трамвайной линии они предложили отдать свободное пространство под автомобильную дорогу.