В Ростовской области построят новый цех по разведению мальков

В Санкт-Петербурге правительство Ростовской области и местный рыбопромышленник договорились о строительстве нового цеха в Константиновском районе. В нем будут выращивать мальков ценных пород рыб, чтобы затем выпускать их в реку Дон. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Предприятие планирует выпускать около одного миллиона мальков в год. Реализовать проект планируется в первой половине 2026 года. На эти цели будет направлено более 36 миллионов рублей, что создаст 12 новых рабочих мест.