Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области построят новый цех по разведению мальков

На Дону будут выращивать мальков ценных пород рыб.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге правительство Ростовской области и местный рыбопромышленник договорились о строительстве нового цеха в Константиновском районе. В нем будут выращивать мальков ценных пород рыб, чтобы затем выпускать их в реку Дон. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Предприятие планирует выпускать около одного миллиона мальков в год. Реализовать проект планируется в первой половине 2026 года. На эти цели будет направлено более 36 миллионов рублей, что создаст 12 новых рабочих мест.