Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых

В ЦБ отметили что в последние месяцы в потребительской корзине растет доля товаров и услуг, рост цен на которые замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о том, что процесс стабилизации цен приобретает более широкий характер.