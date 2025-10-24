Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение оставить без изменений основную ставку — на уровне 14% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
По информации ЦБ, в третьем квартале наблюдались устойчивые темпы экономического роста. Замедлению годовой инфляции в сентябре способствовали относительно жесткие денежно-кредитные условия, исчерпание влияния факторов прошлого года и укрепление обменного курса, стабилизировавшее цены на товары.
По данным регулятора, годовая инфляция в сентябре снизилась до 8%, что на 0,8 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Инфляция продовольственных и непродовольственных товаров замедлилась до 6,1%, тогда как инфляция услуг (без учета регулируемых цен) остается выше общего уровня из-за высокого спроса.
Базовая инфляция перешла к снижению и в сентябре снизилась до 7% в годовом выражении. Укрепление сума способствовало замедлению импортируемой инфляции и, в определенной степени, стабилизации цен на непродовольственные товары.
В ЦБ отметили что в последние месяцы в потребительской корзине растет доля товаров и услуг, рост цен на которые замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о том, что процесс стабилизации цен приобретает более широкий характер.
«В сентябре инфляционные ожидания населения и предпринимателей продолжили снижаться, однако остаются выше текущих и прогнозируемых темпов инфляции. Прогноз инфляции на конец текущего года был пересмотрен в сторону снижения и ожидается на уровне около 8%», — говорится в сообщении.
По оценке ЦБ, экономический рост в III квартале остался на высоком уровне, и по итогам года составит около 7−7,5%.
В то же время ЦБ предупредил, что либерализация цен на энергоносители и риски, связанные с предложением отдельных товаров, могут оказать дополнительное влияние на инфляцию в ближайшие месяцы.
«В таких условиях для обеспечения продолжения снижения инфляции требуется сохранение относительно жестких условий денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.
Центральный банк подтвердил намерение добиться снижения инфляции до целевого уровня 5% в среднесрочной перспективе.
Следующее заседание правления по вопросу основной ставки назначено на 11 декабря.
Напомним, что Центробанк Узбекистана повысил основную ставку до уровня 14% годовых в марте 2025 года.