Свыше 10 миллионов тонн зерна собрали в Беларуси

Аграрии Минской и Брестской областей являются безусловными лидерами по сбору урожая — в каждом из регионов убрали с полей более двух миллионов зерновых. Гродненской области не хватает 40 тысяч тонн, чтобы достичь 2-миллионного показателя.
Более чем по миллиону тонн зерна намолотили в Могилевской, Гомельской и Витебской областях.
По оперативной информации Минсельхозпрода, зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, убраны с 92% площадей.
Средняя урожайность зерновых выше уровня прошлого года на 4,9 центнера на каждом гектаре.
Практически полностью выполнен госзаказ по поставкам продовольственного зерна — 98%, в закромах — 686 тысяч тонн, сообщили в аграрном ведомстве.
Подготовка к будущему сезону.
Продолжается уборка других сельскохозяйственных культур и подготовка полей к будущей посевной.
Так, сахарная свекла убрана с двух третей отведенных под культуру площадей. Урожайность корнеплода, по информации Минсельхозпрода, почти на 40% выше, чем в прошлом сезоне. Накопано более 3,8 млн тонн.
Также с полей убрано 668 тысяч тонн картофеля.
Выше прошлогодней почти на 13% и урожайность льнотресты, ее заготовлено 188 тысяч тонн.
Идет к завершению заготовка кормов на зиму для крупного рогатого скота.
Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 88% площадей. Заготовлено сенажа — 13 млн 824 тысяч тонн (99% плана). Силоса — 17 млн 881 тысяча тонн (86% плана). Травяных кормов — 9 млн 110 тысяч тонн кормовых единиц (91% плана). Такие данные приводит Минсельхозпрод.
Все регионы с опережением прошлогодних показателей ведут зяблевую обработку почвы, подготавливая ее к предстоящему севу яровых, подчеркнули в аграрном ведомстве.