Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 10 миллионов тонн зерна собрали в Беларуси

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Общий намолот зерновых на утро пятницы составил 10 млн 47 тысяч тонн с учетом кукурузы и рапса, что на 350 тысяч тонн больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщили в Минсельхозпроде.

Источник: Sputnik.by

Аграрии Минской и Брестской областей являются безусловными лидерами по сбору урожая — в каждом из регионов убрали с полей более двух миллионов зерновых. Гродненской области не хватает 40 тысяч тонн, чтобы достичь 2-миллионного показателя.

Более чем по миллиону тонн зерна намолотили в Могилевской, Гомельской и Витебской областях.

По оперативной информации Минсельхозпрода, зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, убраны с 92% площадей.

Средняя урожайность зерновых выше уровня прошлого года на 4,9 центнера на каждом гектаре.

Практически полностью выполнен госзаказ по поставкам продовольственного зерна — 98%, в закромах — 686 тысяч тонн, сообщили в аграрном ведомстве.

Подготовка к будущему сезону.

Продолжается уборка других сельскохозяйственных культур и подготовка полей к будущей посевной.

Так, сахарная свекла убрана с двух третей отведенных под культуру площадей. Урожайность корнеплода, по информации Минсельхозпрода, почти на 40% выше, чем в прошлом сезоне. Накопано более 3,8 млн тонн.

Также с полей убрано 668 тысяч тонн картофеля.

Выше прошлогодней почти на 13% и урожайность льнотресты, ее заготовлено 188 тысяч тонн.

Идет к завершению заготовка кормов на зиму для крупного рогатого скота.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 88% площадей. Заготовлено сенажа — 13 млн 824 тысяч тонн (99% плана). Силоса — 17 млн 881 тысяча тонн (86% плана). Травяных кормов — 9 млн 110 тысяч тонн кормовых единиц (91% плана). Такие данные приводит Минсельхозпрод.

Все регионы с опережением прошлогодних показателей ведут зяблевую обработку почвы, подготавливая ее к предстоящему севу яровых, подчеркнули в аграрном ведомстве.