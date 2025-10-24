Лукашенко проводит совещание о ситуации в Витебской области и падеже скота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание о ситуации в Витебской области и мерах по ее развитию, а также о падеже скота по всей Беларуси.
Как отмечает телеграм-канал «Пул Первого», обе темы «с наивысшим приоритетом», а на этот разговор глава республики «настраивал не раз».
Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой раскрыл, что будут обсуждать на большом совещании, в котором примут участие более 300 человек.
«Мы пригласили более 300 должностных лиц. Это фактически весь актив Витебской области. Руководители ключевых предприятий, все руководство райисполкомов, ключевых подразделений Витебского облисполкома. Учитывая, что эти вопросы имеют значение в масштабах всей республики, будут представлены делегации и из других областей нашей страны», — рассказал глава Администрации Президента.
По его словам, вопросов по программе развития Витебской области очень много. Также ранее он отмечал: некоторые предприятия региона готовят коллективное обращение к главе государства с просьбой разобраться с тем, что там происходит (подробнее мы писали здесь).
Еще глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что чиновники должны делать во внерабочее время.