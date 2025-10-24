Кто в Беларуси зарабатывает больше всех, рассказали в Белстате

По материалам ведомства, самые высокие заработки у работников сферы информации и связи — Br5897,2, финансовой и страховой деятельности — Br3803,5, строительства — Br3639,4, профессиональной, научной и технической деятельности — Br3389,1, промышленности — Br2908,1, транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности — Br2646,3.
По статистике, самая высокая средняя зарплата зафиксирована в столице нашей страны — Br3620. В Минской области эта сумма равна Br2800,5, на Гродненщине — Br2446,5, на Брестчине — Br2435,1, на Гомельщине — Br2462,6, на Могилевщине — Br2308,5, а в Витебской области — Br2299.
