Кто в Беларуси зарабатывает больше всех, рассказали в Белстате

По статистике, самая высокая средняя зарплата зафиксирована в столице нашей страны — Br3620. В Минской области эта сумма равна Br2800,5, на Гродненщине — Br2446,5, на Брестчине — Br2435,1, на Гомельщине — Br2462,6, на Могилевщине — Br2308,5, а в Витебской области — Br2299.