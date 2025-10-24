Ричмонд
КАМАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе

Гендиректор компании принял решение отменить приказ о неполной рабочей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин принял решение отменить приказ о неполной рабочей неделе, действовавший с 1 октября. С 10 ноября компания возобновит привычный график работы, вернувшись к пятидневному рабочему режиму. Это стало возможным благодаря успешному завершению финансового комитета, который рассмотрел и одобрил это решение.

Руководство компании уверено, что это решение положительно скажется на эффективности работы и моральном состоянии сотрудников.

Напомним, в Казани на маршрутах автобусов № 33, 45 и 74 появилась новая остановка. Остановку «ул. Сыртлановой» добавили с 18 октября по просьбам горожан.