КАМАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин принял решение отменить приказ о неполной рабочей неделе, действовавший с 1 октября. С 10 ноября компания возобновит привычный график работы, вернувшись к пятидневному рабочему режиму. Это стало возможным благодаря успешному завершению финансового комитета, который рассмотрел и одобрил это решение.