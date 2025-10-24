Воронежское предприятие попало в санкционный список ЕС

Очередные санкции ЕС затронули воронежское предприятие. В новый, 19-ый по счету, пакет антироссийских санкций наряду с другими российскими компаниями включили воронежское предприятие «Опытно-конструкторское бюро моторостроения».
Предприятие специализируется на выпуске комплектующих деталей для авиационной и космической техники.
Ранее Европейский союз наложил санкции на АО «Воронежское центральное конструкторское бюро “Полюс” и АО “Научно-внедренческое предприятие “Протек”, АО “Воронежский опытный завод программной продукции” и АО “Корпорация НПО “РИФ”.