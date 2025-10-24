Крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе «Приорбанка».
В банке уточнили, что с 3 ноября при снятии наличных денежных средств с дебетовых и кредитных карточек при использовании технологии NFC (речь идет про бесконтактный способ) в банкоматах «Приорбанка», других банков Беларуси и зарубежных банков, будут введены лимиты.
В пресс-службе пояснили, что в Беларуси с карты бесконтактным способом можно будет снять 1000 рублей в день, а за рубежом — 1000 рублей в день. В банке обратили внимание, что озвученные лимиты не подлежат изменению.
«При необходимости снятия большей суммы наличных, поместите свою банковскую платежную карточку в банкомат», — пояснили в банке.
Ранее Беларусбанк объявил о новых ограничениях на снятие наличных с карт с ноября 2025.
