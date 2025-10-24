Ричмонд
Крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября

Еще один крупный банк Беларуси заявил об ограничениях на снятие наличных с карт.

Источник: Комсомольская правда

Крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе «Приорбанка».

В банке уточнили, что с 3 ноября при снятии наличных денежных средств с дебетовых и кредитных карточек при использовании технологии NFC (речь идет про бесконтактный способ) в банкоматах «Приорбанка», других банков Беларуси и зарубежных банков, будут введены лимиты.

В пресс-службе пояснили, что в Беларуси с карты бесконтактным способом можно будет снять 1000 рублей в день, а за рубежом — 1000 рублей в день. В банке обратили внимание, что озвученные лимиты не подлежат изменению.

«При необходимости снятия большей суммы наличных, поместите свою банковскую платежную карточку в банкомат», — пояснили в банке.

Ранее Беларусбанк объявил о новых ограничениях на снятие наличных с карт с ноября 2025.

Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара в Беларуси.

Кроме того, глава Нацбанка сказал белорусам, что делать с долларами.