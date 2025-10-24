Без визы и менее 7 часов в пути: «Белавиа» возобновила чартеры в Оман

Перелет выполнялся на самолете Boeing 737‑8 и занял менее семи часов (6 часов 45 минут).
Для граждан Беларуси предусмотрен безвизовый въезд в Оман на срок до 14 дней. Чартерные рейсы обслуживают туроператоры «Интерсити», «Вояжтур» и «Ростинг». Продолжительность туров — от 9 до 11 ночей.
Сезон отдыха в Омане продлится до конца мая 2026 года. В этом году туристам предложены не только размещения в отелях региона Салала, но и комбинированные программы с посещением Маската — столицы Омана.
«Белавиа» запускает прямые рейсы на Паттайю и Пхукет.
Авиакомпания «Белавиа» расширяет свою курортную географию: с января 2026 года стартуют прямые рейсы из Минска сразу в два популярных туристических направления Таиланда — Паттайю и Пхукет.
Первый перелет в Паттайю (аэропорт Утапао) запланирован на 8 января. Как отмечают в компании, курорт особенно популярен благодаря своим пляжам, насыщенной ночной жизни и близости к Бангкоку.
С 11 января начнутся полеты на Пхукет — остров, известный живописными ландшафтами, пляжами, рынками и самобытной атмосферой.
Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10−11 дней. Продолжительность перелёта — около 10 часов в одну сторону и 11 — обратно. Приобрести билеты можно в составе турпакетов у операторов.