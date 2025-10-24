Нижегородцам рассказали, как продвигается строительство домов под расселение

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в департаменте строительства и капитального ремонта, муниципальные контракты на проектирование и возведение домов были заключены во втором квартале 2024 года. На объекте по улице Садовой рядом с домом № 24 в Автозаводском районе завершено устройство фундамента, монолитного железобетонного каркаса, фасада и кровли. Проложены наружные и внутренние инженерные сети. Сейчас ведутся работы по чистовой отделке квартир и помещений общего пользования, благоустройству двора и установке наружного освещения. В Сормовском районе на улице Зайцева у дома № 22 уже готовы фундамент, железобетонный каркас и кровля здания. Завершается оформление фасада, продолжается монтаж внутренних инженерных сетей и отделка квартир. Одновременно благоустраивается прилегающая территория и монтируется уличное освещение. На стройплощадке по улице 40 лет Победы рядом с домами № 12 и № 13 в Приокском районе, завершено устройство фундамента и монолитных конструкций первых двух секций. Работы на третьей секции подходят к концу. Сейчас ведётся кирпичная кладка стен, штукатурные и фасадные работы, устанавливаются окна, монтируются инженерные сети, благоустраивается дворовая территория. Проектная документация по дому на улице 40 лет Победы получила положительное заключение госэкспертизы. Из-за перепада высот до 1,8 метра между строящимся зданием и домом № 14 предусмотрено возведение подпорной стенки. Она обеспечит укрепление грунта и создаст устойчивую горизонтальную площадку для качественного благоустройства. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок. Для их размещения проведена вырубка части зелёных насаждений, однако в рамках благоустройства будет выполнено компенсационное озеленение. Сроки строительства определены в соответствии с графиком реализации первого этапа программы и утверждённым объёмом финансирования.