«Автостат»: российский авторынок упадет в I квартале 2026 года

«Спад будет в I квартале 2026 года. Мы его ожидаем однозначно. С одной стороны, это сезонность, с другой — часть машин будут проданы “заранее”: в сентябре-октябре спрос активизировался в связи с предстоящим повышением утильсбора, и тот, кто откладывал решение о приобретении автомобиля, лучше купит его сейчас, — рассказал “Газете.Ru” гендиректор аналитического агентства “Автостат” Сергей Целиков.