В Башкирии с нового года на 5,37% увеличат взносы на капремонт

В прошлый раз взносы на капремонт индексировались в мае этого года, когда они в среднем увеличились более чем на 60%. Тогда чиновники объясняли рост тарифа тем, что он не изменялся с 2022 года и не учитывал накопленную с тех пор инфляцию. Обоснование планируемого повышения к проекту постановления не приведено.