ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года.

Источник: РИА "Новости"

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Отмечается, что устойчивые показатели нынешнего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Инфляционные ожидания ожидаются высокими.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0−15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — информирует регулятор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от инфляции.

В сентябре Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания совета директоров она была утверждена на уровне 17% годовых. По итогам заседания совета директоров 25 июля ЦБ снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 20 до 18% годовых.

Следующее заседание по ставке состоится 19 декабря 2025 года.