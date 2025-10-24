ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0−15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — информирует регулятор.