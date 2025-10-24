Белстат назвал сферу с самой средней высокой зарплатой в Беларуси в 5897 рублей. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
В ведомстве отметили, что в сентябре 2025 года номинальная начисленная средняя заработная плата сотрудников составила 2746,4 рубля. В пресс-службе также рассказали, в каких сферах самые высокие зарплаты. Так, высокие зарплаты у сотрудников сферы информации и связи — 5897,2 рубля.
У работников финансовой и страховой деятельности — 3803,5 рубля, а в сфере строительства — 3639,4 рубля. Кроме того, высокие заработные платы и у сотрудников профессиональной, научной и технической деятельности — 3389,1 рубля, в сфере промышленности — 2908,1 рубля. В ведомстве сообщили, что высокие зарплаты в транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности — 2646,3 рубля.
