Белстат назвал сферу с самой средней высокой зарплатой в Беларуси в 5897 рублей

У работников финансовой и страховой деятельности — 3803,5 рубля, а в сфере строительства — 3639,4 рубля. Кроме того, высокие заработные платы и у сотрудников профессиональной, научной и технической деятельности — 3389,1 рубля, в сфере промышленности — 2908,1 рубля. В ведомстве сообщили, что высокие зарплаты в транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности — 2646,3 рубля.