Работники птицефабрики в Белой Калитве остались без зарплат

По данным системы «Контур. Фокус», финансовое состояние предприятия было проблемным уже в 2024 году — при выручке в 617,9 млн рублей компания показала убыток в 60 млн рублей. Администрация района уточнила, что на текущий момент предприятие располагает средствами для оплаты труда только 170 работников из общего коллектива. Выплата зарплат за сентябрь запланирована с 27 по 31 октября.