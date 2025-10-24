Работники птицефабрики в Белой Калитве остались без зарплат

Об этом сообщает 161.ru.
Сотрудники предприятия не получили денежные средства за сентябрь, последняя выплата была произведена 23 сентября.
Как сообщает администрация Белокалитвинского района, причина задержки связана с тяжелым финансовым положением предприятия, вызванным низкими закупочными ценами на яйцо в период с апреля по сентябрь 2025 года. Работники птицефабрики описывают сложившуюся ситуацию как катастрофическую.
«Люди лезут в бешеные долги, кредиты платить нечем, продукты питания покупать тоже не за что», — сообщила одна из сотрудниц в комментариях под постом губернатора региона.
По данным системы «Контур. Фокус», финансовое состояние предприятия было проблемным уже в 2024 году — при выручке в 617,9 млн рублей компания показала убыток в 60 млн рублей. Администрация района уточнила, что на текущий момент предприятие располагает средствами для оплаты труда только 170 работников из общего коллектива. Выплата зарплат за сентябрь запланирована с 27 по 31 октября.