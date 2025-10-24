Ричмонд
Работники птицефабрики в Белой Калитве остались без зарплат

В Ростовской области на птицефабрике «Белокалитвинская» сложилась критическая ситуация с выплатой заработной платы.

Источник: pbk283.nethouse.ru

Об этом сообщает 161.ru.

Сотрудники предприятия не получили денежные средства за сентябрь, последняя выплата была произведена 23 сентября.

Как сообщает администрация Белокалитвинского района, причина задержки связана с тяжелым финансовым положением предприятия, вызванным низкими закупочными ценами на яйцо в период с апреля по сентябрь 2025 года. Работники птицефабрики описывают сложившуюся ситуацию как катастрофическую.

«Люди лезут в бешеные долги, кредиты платить нечем, продукты питания покупать тоже не за что», — сообщила одна из сотрудниц в комментариях под постом губернатора региона.

По данным системы «Контур. Фокус», финансовое состояние предприятия было проблемным уже в 2024 году — при выручке в 617,9 млн рублей компания показала убыток в 60 млн рублей. Администрация района уточнила, что на текущий момент предприятие располагает средствами для оплаты труда только 170 работников из общего коллектива. Выплата зарплат за сентябрь запланирована с 27 по 31 октября.