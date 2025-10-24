Лукашенко сказал, в какой области Беларуси низкие зарплаты

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по Витебской области 24 октября сказал, в какой области Беларуси низкие зарплаты. Подробности передает БелТА.
Специалисты сообщили президенту Беларуси про положительные аспекты в Витебской области. К примеру, рост доходов белорусов. Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что это с точки зрения экономики не соотносится с падением производства в регионе.
— Это что, не вопрос? У людей доходы растут, а Витебская область ниже колена… — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее Белстат назвал сферу с самой средней высокой зарплатой в Беларуси в 5897 рублей.
Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в октябре 2025: командира воздушного судна ищут на 18 тысяч рублей, вахтовикам заплатят до 10 800, а бухгалтеру и дальнобойщику около 7 000.
