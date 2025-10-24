Ричмонд
В Свердловской области городам помогут списать долги

Свердловские власти готовы разобраться с долгами городов.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области власти намерены помочь городам разобраться с их долгами перед областью. Постановление об этом содержится на портале правовой информации.

Это касается бюджетных кредитов, которые были взяты городами в период с 2021 по 2022 год. Власти предложили разделить займы на три части. Одну из них города смогут выплачивать под 0,1% до конца 2029 года.

Вторую треть позволят погасить равными суммами в период с 2030 по 2036 год. Оставшиеся средства правительство готово списать.

Для этого городам поставят условие. Сумму нужно вложить в социальные проекты. Муниципалитеты должны потратить средства на расселение ветхого и аварийного жилья, жилищно-коммунальное хозяйство.