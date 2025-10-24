В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников

Появление неопознанных беспилотников в воздушном пространстве европейских стран показало нехватку возможностей для обнаружения аппаратов и отсутствие экономически эффективных средств уничтожения, заявил в интервью Bloomberg Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Необходимо улучшать обнаружение устройств, например с помощью так называемых акустических датчиков, продолжил он. Еврокомиссар напомнил, что над этим сейчас работает Латвия.
«Во-вторых, следует внедрять современные радары, которые являются особыми радарами, потому что традиционные радары, которые мы используем для противовоздушной обороны, очень хороши для обнаружения самолета или ракеты, но не в состоянии обнаружить дрон», — рассказал Кубилюс.
В сентябре и октябре над несколькими европейскими странами были замечены беспилотники. Местные власти обвинили в их запуске Россию, но в Москве обвинения отвергли. НАТО объявило о запуске операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry) для усиления охраны границы.
Уничтожать дешевые беспилотники за $1−2 тыс. дорогими ракетами, стоимость которых достигает $1 млн за единицу, нерационально, заявил генсек Марк Рютте. Он рассказал о разработке новых систем противодействия БПЛА, которые будут развернуты в ближайшие недели на основе опыта украинских военных.
Речь идет об акустических датчиках, разработанных украинскими компаниями, которые распознают дроны по звуку и передают информацию мобильным противовоздушным группам, объясняла Financial Times. Те используют для уничтожения аппаратов зенитные орудия и крупнокалиберные пулеметы.
По сведениям The Economist, внимание военных обращено и на лазерное оружие, чьей мощности достаточно для выведения беспилотников из строя. Различные страны уже отчитывались о применении или испытаниях лазерного оружия против БПЛА. Использование лазерного оружия обходится дешевле ракет (выстрел стоит несколько долларов), однако сами устройства достаточно дороги.