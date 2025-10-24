Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский банк сделал заявление о своей работе после попадания под санкции ЕС

Один из банков Беларуси выступил с заявлением после попадания под санкции ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский банк сделал заявление о своей работе после попадания под санкции ЕС. Подробности обнародовали в пресс-службе «Сбер Банка» (Беларусь).

«Сбер Банк (Беларусь) продолжает работать в обычном режиме», — уточнили в пресс-службе.

В банке напомнили, что 23 октября 2025 года Евросоюз принял новый пакет санкций, в который попали несколько белорусских банков (подробнее мы писали здесь). В их числе и «Сбер Банк». В пресс-службе уточнили, что специалистами была изучена ситуация и сделан вывод: попадание белорусского филиала «Сбер Банка» в новый пакет санкций ЕС не окажет никакого влияния на обслуживание клиентов.

«Все банковские продукты и услуги работают в привычном режиме. Вы можете продолжать пользоваться возможностями банка без ограничений», — уточнили в финансовом учреждении.

Тем временем крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября.

Ранее Белстат назвал сферу с самой средней высокой зарплатой в Беларуси в 5897 рублей.

Кроме того, Минздрав изменил порядок направления белорусов на обследования и госпитализацию.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше