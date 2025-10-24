Белорусский банк сделал заявление о своей работе после попадания под санкции ЕС. Подробности обнародовали в пресс-службе «Сбер Банка» (Беларусь).
«Сбер Банк (Беларусь) продолжает работать в обычном режиме», — уточнили в пресс-службе.
В банке напомнили, что 23 октября 2025 года Евросоюз принял новый пакет санкций, в который попали несколько белорусских банков (подробнее мы писали здесь). В их числе и «Сбер Банк». В пресс-службе уточнили, что специалистами была изучена ситуация и сделан вывод: попадание белорусского филиала «Сбер Банка» в новый пакет санкций ЕС не окажет никакого влияния на обслуживание клиентов.
«Все банковские продукты и услуги работают в привычном режиме. Вы можете продолжать пользоваться возможностями банка без ограничений», — уточнили в финансовом учреждении.
