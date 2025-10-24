Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых

«В ближайшие месяцы основная часть предложений на сроках до одного года будет сосредоточена на уровне 14,5−17%, в том числе в районе 16−17% по депозитам на один-два месяца, особенно для новых клиентов. Лично я рекомендую использовать банковский вклад в качестве инструмента сохранения накоплений и их приумножения. Если, например, сегодня разместить под 16,5% средства, равные сумме среднего вклада (без остатков до 10 тыс. рублей эта величина равна 651 тыс. рублей), на два месяца, то к 24 декабря (как раз к Новому году) получится заработать около 18 тыс. рублей», — подчеркнул Балынин в беседе с «Газетой.Ru».