Дмитрий Патрушев оценил произведенную в Татарстане рыбную продукцию

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ, руководитель ведомства Марат Зяббаров рассказал гостям, что рыбохозяйственный фонд Татарстана включает следующие акватории: 312 тыс. гектаров Куйбышевского водохранилища, 90 тыс. — Нижнекамского водохранилища, 2 тыс. — Заинского водохранилища, 580 гектаров нагульных и 225 — выростных рыбоводных прудов.
В республике насчитывается около 40 рыбоводных хозяйств, которые выращивают карпа, радужную форель, белого амура, толстолобика и сазана, а также осетра, русскую стерлядь, белугу и форель.
На стенде было представлено более 30 видов рыбных деликатесов, в том числе — рыба холодного и горячего копчения, продукция пряного посола, вяленая рыба, балык, вяленая икра, филе свежемороженое, рыбные пельмени, котлеты и купаты, снеки и консервы.
Дмитрий Патрушев и Илья Шестаков положительно оценили работу Татарстана в области рыбоводства, отмечает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Марат Зяббаров также принял участие в пленарной сессии VIII Международного рыбопромышленного форума «Мировое потребление рыбы: стимулы роста, возможности производства».
В своем выступлении Дмитрий Патрушев сообщил, что по поручению Президента России Владимира Путина ведется комплексная работа по повышению внутреннего потребления рыбы.
По его словам, на увеличение потребления влияют различные факторы, но ключевые из них — логистика и ценовая доступность. 75% российских водных биоресурсов добывается на Дальнем Востоке, и инструменты господдержки призваны помочь их доставить в магазины других регионов страны, добавил вице-премьер РФ.