Названы районы-лидеры по вводу жилья в Нижегородской области

С января по сентябрь текущего года на территории этих муниципальных образований введено в эксплуатацию 739,3 тыс. кв. м — это 59% от общего объема ввода жилья в регионе. Лидер по вводу жилья — Нижний Новгород с показателем 447,8 тыс. кв. метров, на втором месте — Кстовский муниципальный округ с объемом ввода жилья 178,7 тыс. кв. м. Богородский муниципальный округ занимает третью строчку: за отчетный период на территории муниципалитета введено в эксплуатацию 112,8 тыс. кв. м.