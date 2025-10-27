Ричмонд
Молдавия снизила тариф на транспортировку газа на Украину

Кишинев продлил действие льготного режима до апреля 2026 года.

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Молдавия увеличила с 25% до 50% скидку в тарифе на транспортировку газа на Украину через свою территорию, а также продлила действие льготного режима до апреля 2026 года. Такое решение был принято административным советом Национального агентства по регулированию в энергетике, сообщает пресс-служба ведомства.

Такой тариф будет применяться Vestmoldtransgaz в пунктах пропуска «Каушаны» и «Гребеники», которые выступают частью трансбалканского коридора. В сообщении отмечается, что льготы на прокачку газа на Украину по этому маршруту также ввели с мая этого года газотранспортные операторы Греции, Болгарии и Румынии.