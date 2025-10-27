Молдавия снизила тариф на транспортировку газа на Украину

Такой тариф будет применяться Vestmoldtransgaz в пунктах пропуска «Каушаны» и «Гребеники», которые выступают частью трансбалканского коридора. В сообщении отмечается, что льготы на прокачку газа на Украину по этому маршруту также ввели с мая этого года газотранспортные операторы Греции, Болгарии и Румынии.