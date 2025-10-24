Русские, британцы и израильтяне поделили Кипр

Спрос со стороны иностранцев на кипрскую недвижимость не ослабевает: за последний год зарубежные покупатели приобрели 1669 объектов, при этом лидерами по числу сделок стали граждане Великобритании, Израиля и России. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные, представленные в парламенте министром внутренних дел Константиносом Иоанну.