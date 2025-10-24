Русские, британцы и израильтяне поделили Кипр

Спрос со стороны иностранцев на кипрскую недвижимость не ослабевает: за последний год зарубежные покупатели приобрели 1669 объектов, при этом лидерами по числу сделок стали граждане Великобритании, Израиля и России. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные, представленные в парламенте министром внутренних дел Константиносом Иоанну.
Согласно официальной статистике за период с сентября 2024 по сентябрь 2025 года, иностранные инвесторы продемонстрировали четкие предпочтения в выборе локаций. Лимасол остается главным центром притяжения для россиян, которые приобрели там 846 объектов недвижимости. В то же время британцы традиционно доминируют в Пафосе (890 сделок) и Фамагусте (220 покупок).
Ларнака превратилась в настоящий хаб для ближневосточных инвесторов: граждане Израиля стали там абсолютными лидерами, купив 850 объектов, за ними следуют инвесторы из Ливана (723 объекта).