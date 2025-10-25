Хабаровским производителям молока помогли субсидиями на 54 млн рублей

11 местных производителей молока в Хабаровском крае получили субсидии на 54 млн рублей по итогам конкурса за производство молока с мая по август 2025 года, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия края. В настоящее время в регионе фиксируется рост производства этого продукта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».