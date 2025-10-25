Хабаровским производителям молока помогли субсидиями на 54 млн рублей

11 местных производителей молока в Хабаровском крае получили субсидии на 54 млн рублей по итогам конкурса за производство молока с мая по август 2025 года, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия края. В настоящее время в регионе фиксируется рост производства этого продукта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ставка субсидии составляет 12 рублей за килограмм молока, что является одной из самых высоких в Дальневосточном федеральном округе, — сообщила начальник отдела животноводства краевого министерства сельского хозяйства Елена Талалай.
Субсидия позволяет животноводам компенсировать расходы на покупку кормов, транспортировку произведенного молока, ремонт доильной техники, а также на зоотехническое и ветеринарное обслуживание. По данным ведомства, за первые 9 месяцев 2025 года получатели субсидии произвели 8,2 тысячи тонн молока, что на 6,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В ведомстве отметили, что рост производства молока связан с развитием племенного животноводства. В крае функционирует организация «Хабаровскплемсервис», которая занимается повышением генетического потенциала. С 2022 года в муниципалитетах края начали открываться пункты искусственного осеменения коров, и на данный момент их насчитывается 10.
В Хабаровском крае насчитывается более 11 тысяч голов крупного рогатого скота, включая 5,2 тысячи коров. Среди мер государственной поддержки животноводства широко используются субсидии на покупку племенного молодняка, гранты для создания семейных ферм и программа «Агростартап».