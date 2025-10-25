Дорогу к аэропорту и новую трассу на Находку в Приморье временно перекроют из-за ремонта

Из-за ремонтных работ в Приморье на двух важных участках автодорог с 27 по 31 октября временно ограничат движение.
Как сообщила пресс-служба Примавтодора, на 4-м километре дороги Подъезд к аэропорту состоится ремонт моста через ручей Зыбунный.
«С 27 октября по 31 октября специалисты будут работать по правой стороне по направлению к аэропорту, поочередно по каждой полосе движения. Альтернативный маршрут по дороге Артём — Находка — порт Восточный, с поворотом на село Угловое Артемовского ГО», — говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению пресс-службы администрации Артёма, с 27 по 30 октября на трассе Владивосток — Находка -порт Восточный специалисты проведут работы по установке П-образных рам. Ожидается перекрытие дорожного движения на 19 км прямого направления и 103 км обратного направления автодороги:
по направлению в Находку с 08.00 до 19.00 с 27 по 28 октября; по направлению во Владивосток с 08.00 до 19.00 с 29 октября по 30 октября.
Альтернативный проезд будет осуществляться по Автомобильной дороге Артём-Находка-порт Восточный (А188).
Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать изменение в организации движения.