Хабаровский край планирует масштабное обновление судоходства на Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл заседание совета по морской деятельности, посвящённое обсуждению ключевых направлений развития судоходства на реке Амур до 2030 года. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», речь шла о перспективах восстановления грузового и пассажирского судоходства, а также развитие круизного туризма.
С докладом об основных задачах развития судоходства выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Константин Кравцов. Он проинформировал участников заседания о том, что разработанный регионом проект программы находится на стадии совместной доработки с соседними субъектами федерации и федеральным агентством Росморречфлот. Он сообщил также, что в настоящий момент край нуждается в обновлении флота и соответствующей инфраструктуры.
По мнению Константина Кравцова, для закрытия потребностей Хабаровского края и качественного обслуживания населения по внутригородским и межселенным маршрутам Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре требуются 11 пассажирских судов, 22 дебаркадера, 38 плавучих причалов.
Дмитрий Демешин распорядился включить эти потребности в перечень краевых адресных инвестиционных проектов для подготовки заказов к 2026 году.
Вместе с тем отмечается, что Хабаровский судостроительный завод имеет необходимый потенциал и мощности для строительства судов, и ведутся переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в этот проект.
— Вопрос передачи Хабаровского судостроительного завода в собственность края мы не снимаем. Наша задача — создать полноценный судостроительный, судоремонтный кластер на его базе, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор также акцентировал внимание на том, что ранее выпущенный приказ о сокращении коллектива Хабаровского судостроительного завода сегодня отменён.
— Мы не дадим уничтожить уникальное оборудование завода и потерять действительно «штучных» специалистов. Сохраним все архивы, проекты и наработки. ХСЗ не просто возродим, а вернём ему былую славу! — сказал он.
Он также отметил, что сегодня транспортные возможности Хабаровского края и потенциал судостроительной и судоремонтной отраслей используются далеко не в полном объёме.
— Формирование стабильной системы речного судоходства имеет приоритетное значение для социально-экономического роста Хабаровского края и всех субъектов, расположенных в бассейне реки Амур, — сказал губернатор и обратил внимание на то, что в ближайшие годы внутренние водные пути Дальнего Востока должны стать по-настоящему эффективным и доступным транспортным ресурсом.