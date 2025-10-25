Хабаровский край планирует масштабное обновление судоходства на Амуре

С докладом об основных задачах развития судоходства выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Константин Кравцов. Он проинформировал участников заседания о том, что разработанный регионом проект программы находится на стадии совместной доработки с соседними субъектами федерации и федеральным агентством Росморречфлот. Он сообщил также, что в настоящий момент край нуждается в обновлении флота и соответствующей инфраструктуры.